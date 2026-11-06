Η Μαριάντα Πιερίδη προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς ακολούθους της, αφού το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να ενημερώσει τους followers της για την περιπέτεια που περνά, ωστόσο χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί ή ποιος είναι ο λόγος που χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια περιέγραψε τη συναισθηματική εναλλαγή που βιώνει, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση, κάτι άλλο; Θα δείξει… Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».

Τα λόγια της προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα στους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Προς το παρόν, η Μαριάντα Πιερίδη δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ενώ δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με την κούραση και την ένταση της καθημερινότητας ή για κάποιο άλλο ζήτημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIANTA PIERIDI SOI (@mariada.s.pieridi)

govastiletto.gr – Γενέθλια για τη Μαριάντα Πιερίδη: «Γιορτάζω όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή»