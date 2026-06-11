Η Νίκη Σκιαδαρέση βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Instagram. Μάλιστα, μαζί της είναι και η αδελφή της, Όλγα.

Οι δίδυμες κόρες της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση αντιμετώπισαν το θέμα με χιούμορ και τράβηξαν μάλιστα ένα βίντεο, όπου φαίνεται η Νίκη Σκιαδαρέση ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.

Δίπλα φαίνεται η αδελφή της, Όλγα Σκιαδαρέση, ενώ οι «Σκιαδαρέσες» τραγουδούν στίχους από το νέο κομμάτι τους «ΣΕΑ Αταλάντης» και το σημείο που αναφέρει «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».

«Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη» έγραψαν στο βίντεο της ανάρτησης.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα δώσουν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στην Αθήνα για το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SKIADARESES (@skiadaresess)

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