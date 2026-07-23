Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Κατερίνα Βρανά για προληπτικούς λόγους, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η αγαπημένη stand-up comedian θέλησε να καθησυχάσει τους ακολούθους της, εξηγώντας πως υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις εξαιτίας ορισμένων μικροενοχλήσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Που και που συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο και α τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κοινοποίησε.

Ωστόσο, η Κατερίνα Βρανά δεν χάνει το χαμόγελό της. Ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο ενώ περίμενε τους γιατρούς θέλησε να κάνει χιούμορ. «Το σημαντικό είναι ότι δεν πάει πουθενά χωρίς σκουλαρίκια έτσι;», λέει μεταξύ άλλων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Vrana (@katerinavrana)

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Το 2017, η Κατερίνα Βρανά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας στο εξωτερικό, η οποία λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή. Η πολυήμερη νοσηλεία και οι επιπλοκές που ακολούθησαν άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητά της. Κι όμως, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για όσα βίωσε, με ειλικρίνεια και χιούμορ. Επέστρεψε στην σκηνή, ενσωματώνοντας την εμπειρία της στο καλλιτεχνικό της έργο.

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