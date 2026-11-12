Στο νοσοκομείο η Βάνα Μπάρμπα – Νοσηλεύεται με πνευμονία από ιό

Η Βάνα Μπάρμπα πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε γνωστό νοσοκομείο της Κύπρου, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα για επαγγελματικούς λόγους.

Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί για τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες». Ωστόσο, τα σχέδιά της ανατράπηκαν όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας και διαγνώστηκε με πνευμονία.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, θέλοντας να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους της για την κατάσταση της υγείας της, αλλά και να ευχαριστήσει δημόσια τους ανθρώπους που τη φρόντισαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

«Αγαπητοί φίλου μου, εύχομαι να προσέχετε. Είμαι στην Κύπρο, ήρθα για γυρίσματα αλλά δυστυχώς (σ.σ έπαθα) μια μικρή πνευμονία από τον ιό», ανέφερε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας τον λόγο που αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός παρέμεινε για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να μην της επιτρέπουν να συνεχίσει τα γυρίσματα μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της. Όπως αποκάλυψε, την ημέρα που ανέβασε το βίντεο επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, έχοντας πλέον ξεπεράσει το στάδιο που απαιτούσε νοσηλεία.

«Δεν με άφησαν να δουλέψω, ήμουν τόσες μέρες. Σήμερα αποχωρώ αλλά ήθελα να πω ότι είμαι βαθιά ευγνώμων γιατί έκαναν το καθήκον τους όπως κάνουν όλοι γιατροί με όλο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και προς την παραγωγή της σειράς «Μπλε Ώρες», που βρέθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια αυτής της απρόσμενης περιπέτειας.

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