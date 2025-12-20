Ο Λευτέρης Πανταζής μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, σε Νοσοκομείο, καθώς ένιωσε αδιαθεσία. Όπως διαπιστώθηκε, έπαθε υπερκόπωση.

Συγκεκριμένα, ο αγαπητός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και αποκάλυψε ότι κατέρρευσε από υπερκόπωση λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και των συνεχόμενων εμφανίσεων του, το τελευταίο διάστημα.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα 15 μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν 16,5 ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, από το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε.

Ο κ. Πανταζής δήλωσε ότι θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, την Δευτέρα και την Τρίτη θα ξεκουραστεί στο σπίτι του και την Τετάρτη θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του στο κέντρο που τραγουδάει: «Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά».