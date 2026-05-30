Στο νοσοκομείο ο Αντώνης Ρέμος – Η φωτογραφία μετά το χειρουργείο

Μια είδηση, που έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου, και προκάλεσε ανησυχία στο κοινό του Αντώνη Ρέμου είναι η ανακοίνωση του γιατρού του τραγουδιστή ότι ο ίδιος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, προκειμένου να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση. Όπως είναι λογικό, αυτή η είδηση ξάφνιασε τους θαυμαστές του, αφού ο ίδιος δεν είχε αναφερθεί σε κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει. Μάλιστα, η τελευταία του δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μόλις την Τετάρτη, όπου ο ίδιος παρευρέθηκε στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα μαζί με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.

O γιατρός του Αντώνης Ρέμου, μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, πόζαρε μαζί με τον τραγουδιστή, ενώ ενημέρωσε ότι όλα κύλησαν άψογα και ότι το χειρουργείο στέφτηκε με επιτυχία. Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Σε ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σου . Χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα πήγαν κατ’ ευχήν και που η πορεία σου εξελίχτηκε εξαιρετικά. Εύχομαι πλέον να τα λέμε μόνο όταν τραγουδάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εξαιρετική ομάδα μας που βοήθησε ώστε όλα να κυλήσουν άψογα: τον κ. Γιώργο Αγιομαμίτη @agiogeo, την αναισθησιολόγο μας κα Πηνελόπη Κούκη, και τον παθολόγο μας κ. Γρηγόρη Γαλάνη @dr.galanisgrigoris. Ιδιαίτερη μνεία στο προσωπικό της Γενικής Κλινικής ΡΕΑ, για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την αγάπη με την οποία αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό μας. Η καλή έκβαση είναι πάντα αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σωστής ομάδας».

Όπως φαίνεται, πρόκειται για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο ρουτίνας, με την έκβαση να είναι θετική, ενώ ο τραγουδιστής θα περάσει το Σαββατοκύριακο αναρρώνοντας.

