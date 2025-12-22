Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Γιώργος Παπαδόπουλος το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025. Ο αγαπημένος τραγουδιστής αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και εισήχθη στο Ασκληπιείο Βούλας, από όπου και ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Instagram ανεβάζοντας μια φωτογραφία με ορό στο χέρι, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια της νοσηλείας του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπαδόπουλου

«Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια.

Ασκληπιείο Βούλας 🙏 Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες ♥️», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Papadopoulos Giorgos (@giorgospapadopoulosofficial)

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός τραγουδιστής ένιωσε αδυναμία λόγω της κόπωσης που προκλήθηκε από το απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών. Στο νοσοκομείο αφού έγιναν κάποιες εξετάσεις, του δόθηκαν οι απαραίτητης βιταμίνες και ήδη από χθες τα μεσάνυχτα ο Γιώργος Παπαδόπουλος βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει.

govastiletto.gr -Γιώργος Παπαδόπουλος: «Αυτό που έπαθε ο Πλούταρχος με την εμμονική θαυμάστρια δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έχω πάθει εγώ»