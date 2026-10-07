Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Travis Barker, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τη νοσηλεία του, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Ο 50χρονος ντράμερ των Blink-182 δημοσίευσε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου φωτογραφίες στα Instagram Stories του, στις οποίες εμφανίζεται καθισμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, φορώντας μπλε νοσοκομειακή στολή και χειρουργικό σκουφάκι.

Μέχρι στιγμής, ο Travis Barker δεν έχει διευκρινίσει αν πρόκειται να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση, ούτε έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Η κόρη του βρέθηκε στο πλευρό του

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ο Travis Barker ποζάρει μαζί με την 20χρονη κόρη του, Alabama.

Η νεαρή φαίνεται να μιλά στο κινητό της και να κάνει μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα, ενώ ο πατέρας της συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Το μωρό μου ήρθε μαζί μου», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η κόρη του ήταν δίπλα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Η τρυφερή στιγμή με την Kourtney Kardashian

Σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο, ο Travis Barker εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, Kourtney Kardashian. Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

«Και η όμορφη σύζυγός μου είναι στο πλευρό μου», έγραψε ο μουσικός, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία της δίπλα του.

Ο Travis Barker δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαδικασία, αφήνοντας προς το παρόν αναπάντητα τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

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