Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που απέδιδαν την εισαγωγή του σε ΧΑΠ ή πνευμονία, νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο «φως» σήμερα (27/10) κάνουν λόγο για μια πιο σοβαρή περιπέτεια, η οποία μάλιστα οδήγησε και στην ακύρωση των καλοκαιρινών του εμφανίσεων στις 20 Αυγούστου.

Μόλις την Κυριακή ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε πως ο φίλος και συνάδελφός του Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) με αποτέλεσμα η κατάστασή του να επιδεινωθεί και να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Η εφημερίδα Espresso μετέδωσε ωστόσο πως δεν νοσηλεύεται λόγω ΧΑΠ ή πνευμονίας αλλά λόγω άλλου σοβαρού προβλήματος το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό.

Στο πλευρό του η Ελένη Ράντου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύεται έχει διαρκώς δίπλα του την Ελένη Ράντου αλλά και την κόρη τους, οι οποίες τον στηρίζουν με κάθε τρόπο.

Ήταν τέλη Αυγούστου όταν ο «αιώνιος έφηβος» της ροκ ανακοίνωσε πως λόγω επίμονης πνευμονίας, αναγκάζεται να διακόψει τις καλοκαιρινές του συναυλίες. «Υπόσχομαι να τα πούμε σύντομα», είχε γράψει στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Papakonstantinou (@papakonstantinouv)

Λίγες ημέρες αργότερα, το όνομά του δεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή παρά το γεγονός πως ο τραγουδιστής έχει συνδεθεί άρρηκτα με το φεστιβάλ.

«Εύχομαι να επανέλθει πολύ δυνατά»

Δίνοντας συνέντευξη στο «For You», ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε πως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και εξέφρασε την ευχή του να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», ανέφερε συγκεκριμένα.