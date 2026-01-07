Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της αθηναϊκής νύχτας παραμένει ο Αντώνης Ρέμος, με τις εμφανίσεις του στο Nox να αποτελούν το απόλυτο σημείο συνάντησης για την εγχώρια και διεθνή ελίτ. Το νυχτερινό κέντρο έχει μετατραπεί στον πιο περιζήτητο προορισμό της πόλης, καθώς το “sold out” είναι πλέον καθημερινότητα.

Επιχειρηματίες, αστέρες της showbiz και επώνυμοι από κάθε χώρο δίνουν το “παρών” για να ζήσουν από κοντά το εκρηκτικό σόου ενός καλλιτέχνη που ξέρει να μετατρέπει κάθε του live σε ένα μοναδικό κοσμικό γεγονός.

Κι ενώ στην Αθήνα οι βραδιές του μονοπωλούν το κοσμικό ενδιαφέρον, στο παρασκήνιο έχει ήδη «κλειδώσει» το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για Ντουμπάι!

Σε διεθνή τροχιά κινείται ο Αντώνης Ρέμος, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, έκλεισε μια φαντασμαγορική εμφάνιση σε προορισμό που αποτελεί πόλο έλξης για το παγκόσμιο jet set. Πρόκειται για ένα live υψηλών προδιαγραφών που ξεφεύγει από τα συνήθη δεδομένα, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το γεγονός ότι ο Έλληνας σταρ παραμένει ένας καλλιτέχνης με παγκόσμιο βεληνεκές.

Οι πληροφορίες λένε πως το Ντουμπάι τον υποδέχεται (το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου) ως διεθνές brand, με υψηλές απαιτήσεις, VIP κοινό και προδιαγραφές που θυμίζουν περισσότερο παγκόσμιο event παρά απλή μουσική εμφάνιση. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε του παρουσία εκτός Ελλάδας συνοδεύεται από sold out βραδιές και έντονο ενδιαφέρον από media και επιχειρηματικούς κύκλους.

Υπενθυμίζουμε ότι στην προηγούμενη εμφάνισή του στο Ντουμπάι θέμα συζήτησης είχαν γίνει οι τιμές για ένα τραπέζι. Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο δημοσιογράφος, Θάνος Βάγιος στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το πιο φθηνό εισιτήριο για το μπαρ είχε 380 ευρώ!

500 ευρώ χρειαζόταν κάποιος αν ήθελε να καθίσει στο τελευταίο τραπέζι πίσω, ενώ το super VIP τραπέζι για 15 με 20 άτομα «άγγιζε» τις 50.000 ευρώ!

