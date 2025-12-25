Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο επετειακό επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε» (20 χρόνια μετά), το οποίο προβλήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 στο MEGA.

Η Ειρήνη Παπαδογεώργη, εγγονή της αξέχαστης Ειρήνης Κουμαριανού, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την απώλεια της γιαγιάς της. Η ίδια αναφέρθηκε στον εμβληματικό ρόλο της «γιαγιάς Σοφίας», ενός χαρακτήρα που λατρεύτηκε από το τηλεοπτικό κοινό και συνεχίζει να συγκινεί τις νεότερες γενιές μέχρι και σήμερα.

Δημοσιεύοντας βίντεο από τα backstage για το επετειακό επεισόδιο, η Ειρήνη Παπαδογεώργη συγκινεί με τις περιγραφές για τη γιαγιά της.

«Βρίσκομαι στα παρασκήνια ενός κόσμου που γνώρισα πρώτα μέσα από τη γιαγιά μου. Ενός κόσμου που τότε τη φιλοξένησε, της έδωσε χώρο να αγαπηθεί και άφησε μέσα της ένα φως που δεν έσβησε ποτέ. Η γιαγιά μου μπορεί να μην είναι πια εδώ, αλλά η παρουσία της βρίσκεται σε κάθε ιστορία που μου έχουν διηγηθεί, σε κάθε χαμόγελο όσων τη θυμούνται, στις εικόνες αυτές της σειράς που τόσα χρόνια μας συντρόφευε.

Πόση συγκίνηση για το ότι ο Γιώργος της, όπως τον αποκαλούσε, μας άνοιξε την πόρτα για να ζήσουμε ξανά κάτι τόσο ξεχωριστό. Μέσα σε αυτή τη μίξη αναμνήσεων και πραγματικότητας, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω εύκολα. Μια αίσθηση πως κάπου εδώ, μέσα στις φωνές και στα γέλια, βρίσκεται και εκείνη. Ήρεμη, ζεστή και περήφανη. Σήμερα γιαγιά σε κουβαλάω μαζί μου, σε κάθε δωμάτιο που μπαίνω, σε κάθε βλέμμα που με κοιτάζει και σε θυμάται, σε κάθε σκηνή που ξαναζωντανεύει. Αν μπορούσα να σου μιλήσω θα σου έλεγα ένα πράγμα: Πως βρίσκομαι εδώ για σένα και πως η αγάπη σου συνεχίζει να μου ανοίγει δρόμους, ακόμη και τώρα», αναφέρει στο Tik Tok η Ειρήνη Παπαδογεώργη.

Η συγκίνηση του Γιώργου Καπουτζίδη για την Ειρήνη Κουμαριανού

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Mega ο δημιουργός της σειράς «Στο Παρά Πέντε» αναφέρθηκε στην απώλεια της ηθοποιού.

«Η Ειρήνη Κουμαριανού είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβαινα τότε, ξεκίνησα να το καταλαβαίνω λίγο πριν φύγει, όταν συναντηθήκαμε την τελευταία φορά και μου είπε όλη την ιστορία της ζωής της.

Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στην αξία της ζωής και της καλοσύνης, ήξερε ότι η καλοσύνη ήταν προαπαιτούμενο για την ευτυχία και έφυγε ευτυχισμένης γιατί ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έδωσε και πήρε πολλή αγάπη από τον κόσμο», είπε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Συγκινημένη η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για την απώλεια της καλής της φίλης, Σόφης (Ειρήνη Κουμαριανού)

