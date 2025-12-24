Με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, το reunion του “Παρά Πέντε” χάρισε μοναδικές στιγμές γέλιου το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025. Στις νέες σκηνές που γράφτηκαν ειδικά για την επέτειο των 20 ετών, η Σμαράγδα Καρύδη ως “Ντάλια” ήρθε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα των capital controls του 2015, σε ένα απολαυστικό flashback που ενθουσίασε το κοινό.

Ανάμεσα σε αυτές που προκάλεσαν γέλιο στους τηλεθεατές και σχολιάστηκαν στο X (πρώην Twitter) ήταν αυτή με την κληρονόμο Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου να μην μπορεί να προσαρμοστεί στην εποχή που το όριο για τις ημερήσιες αναλήψεις μετρητών είχε τεθεί στα 60 ευρώ.

Η «Ντάλια» παρουσιάστηκε να χαρακτηρίζει τη χρεωστική κάρτα «καρτελάκι» και το ATM «σπιτάκι». Πιο συγκεκριμένα, ακούγεται να δηλώνει στον συνεργάτη της, Αλέξη «πάω στα παιδιά, αλλά πρώτα θα περάσω από τα παιδιά να σηκώσω ένα πακετάκι πράσινα».

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας ξεκαρδιστικός διάλογος με την «Ντάλια» τον «Σπύρο» και τον «Φώτη» έξω από ένα ATM με την πρώτη να συγκλονίζεται όταν το μηχάνημα «έβγαλε τρία μπλε μόνο» και πρόσθεσε «το είχε πάθει και ο εκτυπωτής στο σπίτι μία φορά, είχε σκαλώσει και δεν μπορούσαν να βγουν τα υπόλοιπα».

Η κληρονόμος δεν σταμάτησε εκεί, προτείνοντας να βρουν κάποιο «κατσαβίδι» για να συνεχίσει τις αναλήψεις που ήθελε να κάνει. Η παρέα της παρακολουθούσε με απορία τις κινήσεις της, ενώ παράλληλα αναρωτιόταν πώς θα της έλεγαν ότι έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα πραγματικότητα.

Δείτε το βίντεο:

