Δύο δεκαετίες μετά, οι πρωταγωνιστές του “Στο Παρά Πέντε” συναντήθηκαν ξανά στη συχνότητα του MEGA σε ένα reunion γεμάτο αναμνήσεις. Η βραδιά φορτίστηκε συγκινησιακά όταν η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για την αξέχαστη “Θεοπούλα”, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με τρυφερότητα στην πολύτιμη συνεργάτιδα και φίλη της, Ειρήνη Κουμαριανού, που έφυγε από τη ζωή το 2013.

«Ήταν πάντα δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα και με ενέπνευσε, μου λείπει, είναι γεγονός. Όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου για την Ειρήνη Κουμαριανού, η οποία της άνοιξε το δρόμο, όπως παραδέχτηκε για να συμμετέχει στη σειρά με τον ρόλο της Θεοπούλας.

«Αυτό που συμβαίνει με το Παρά Πέντε είναι μοναδικό. Ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να δώσει η ζωή στους καλλιτέχνες και στους ανθρώπους. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Να σκεφτείτε, όταν παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο ήμουν στη Ρόδο για μια ξένη ταινία και βλέπω τη σειρά και λέω: “Το χάλι μου έχω”. Με παίρνει ο Γιώργος και μου λέει: “Κυρία Έφη, θρίαμβος. Λέω, “χάλια είμαι”. “Είστε καλά μου λέει;”» είπε η Έφη Παπαθεοδώρου για την επιτυχία που σημείωσε η σειρά από τα πρώτα επεισόδια.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την Ειρήνη Κουμαριανού η οποία υποδύθηκε τη γιαγιά του:

«Η Ειρήνη Κουμαριανού είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβαινα τότε, ξεκίνησα να το καταλαβαίνω λίγο πριν φύγει, όταν συναντηθήκαμε την τελευταία φορά και μου είπε όλη την ιστορία της ζωής της.

Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στην αξία της ζωής και της καλοσύνης, ήξερε ότι η καλοσύνη ήταν προαπαιτούμενο για την ευτυχία και έφυγε ευτυχισμένης γιατί ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έδωσε και πήρε πολλή αγάπη από τον κόσμο», είπε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στο πλατό του Mega βρέθηκαν η κόρη και η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού.

