Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η αγαπημένη παρέα της θρυλικής σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει και η προετοιμασία για το μεγάλο reunion βρίσκεται πλέον στο πιο δημιουργικό της στάδιο.

Μια ειδική τηλεοπτική βραδιά με χιούμορ, συγκίνηση, αναμνήσεις αλλά και ολοκαίνουργιες ιστορίες των πέντε ηρώων ετοιμάζεται να αναβιώσει το φαινόμενο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών.

Η ανταπόκριση του κοινού στο ειδικό microsite του MEGA ξεπέρασε κάθε προσδοκία: πάνω από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές ανέδειξαν τις πιο αγαπημένες σκηνές, ατάκες και στιγμές της σειράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στο περιεχόμενο που θα δούμε στη μεγάλη βραδιά.

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με δημιουργούς και συνεργάτες που συνδέθηκαν βαθιά με το «Στο Παρά Πέντε», συναντήθηκαν ξανά δύο δεκαετίες μετά για τα γυρίσματα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημιουργός και πρωταγωνιστής, έχει δηλώσει πως: «Η σειρά σημάδεψε τις ζωές όλων όσων συμμετείχαμε και τη δική μου σε τεράστιο βαθμό. Πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά μεταξύ σας».

Στο reunion, πέρα από την εμβληματική πεντάδα — Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Φώτη και Σπύρο — θα δούμε και πολλούς ακόμη αγαπημένους ηθοποιούς που άφησαν το αποτύπωμά τους στην κωμωδία-φαινόμενο του MEGA.

Το νέο backstage βίντεο που κυκλοφόρησε μας δίνει μια πρώτη, ζεστή ματιά στα γυρίσματα και στην ενέργεια που επικρατεί στα παρασκήνια, προϊδεάζοντάς μας για μια βραδιά που θα συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν — και θα κάνει τους fans να νιώσουν πως δεν πέρασε ούτε μια μέρα.

