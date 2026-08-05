Η Ελένη Κρίτα αποκάλυψε την αμοιβή που έλαβε για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε», όπου υποδύθηκε τη Μαριλένα, με την αποκάλυψή της να προκαλεί έκπληξη.

Η αγαπημένη σειρά παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ οι πρωταγωνιστές της συχνά μοιράζονται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα.

Αυτή τη φορά, η Ελένη Κρίτα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο cast, αλλά και για τα χρήματα που κέρδισε από τον ρόλο που αγαπήθηκε από το κοινό.

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», η ηθοποιός ανέφερε πως εκείνη την περίοδο ήθελε πολύ να επιστρέψει στην τηλεόραση. Όταν διάβασε το σενάριο και ενημερώθηκε για τον χαρακτήρα της Μαριλένας, ένιωσε πως ήταν μια ευκαιρία που δεν ήθελε να χάσει.

Μάλιστα, καθοριστική ήταν και η προηγούμενη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο στο «Safe Sex», καθώς εκείνος τη γνώριζε ήδη και φαίνεται πως την πρότεινε για τη σειρά.

Την εποχή εκείνη η Ελένη Κρίτα βρισκόταν στην Κρήτη για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης, όμως ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει για τη συμμετοχή της στο «Στο Παρά Πέντε». Όπως εξήγησε, η επιλογή της βασίστηκε κυρίως στην πίστη της στη συγκεκριμένη δουλειά και όχι στο οικονομικό κομμάτι.

Η ίδια αποκάλυψε πως για την πρώτη σεζόν της σειράς έλαβε μόλις 800 ευρώ, ποσό που χαρακτήρισε ιδιαίτερα χαμηλό. Ωστόσο, δεν μπήκε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς εκείνη τη στιγμή προτεραιότητά της ήταν να επιστρέψει στην τηλεόραση και να γίνει μέρος μιας παραγωγής στην οποία πίστευε.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια οι αμοιβές των συντελεστών αυξήθηκαν, ενώ η συμμετοχή της στη σειρά της άνοιξε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

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