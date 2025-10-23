Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η είδηση που περίμεναν εδώ και καιρό οι φαν του «Στο Παρά Πέντε» είναι πλέον επίσημη! Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε πως στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινούν τα γυρίσματα του reunion επεισοδίου της σειράς που άφησε εποχή.

Μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον αξέχαστο «Φώτη» δήλωσε: «Πρώτα ο Θεός θα δούμε και το “Παρά Πέντε”. Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα, αφού το είπε η Σμαράγδα Καρύδη. Θα είναι ωραία να ξαναβρεθούμε, να ξαναζήσουμε αυτή τη συνθήκη».

Η επιστροφή της «πεντάδας» έρχεται ακριβώς 20 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, που σάρωσε τα νούμερα τηλεθέασης και παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ακόμα πως η συγκίνηση είναι μεγάλη, αφού η παραγωγή προσπαθεί να φέρει κοντά όλους όσους συμμετείχαν τότε, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι ότι έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν δεχθεί με μεγάλη χαρά», σημείωσε.