Ένα ιδιαίτερο ταξίδι στο Παρίσι πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια. Αυτή η απόδραση στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν ξεχωριστή, καθώς αποτελεί το πρώτο ταξίδι της μικρής στο εξωτερικό. Μοιράζοντας στιγμιότυπα στο Instagram, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως, παρότι έχει επισκεφθεί την πόλη πολλές φορές στο παρελθόν, η παρουσία της κόρης της την έκανε να δει και να βιώσει το Παρίσι από μια εντελώς νέα οπτική γωνία.

Η Κατερίνα Καινούργιου κοίταξε τη γαλλική πρωτεύουσα μέσα από τα μάτια της μικρής Ξένιας και συνόδευσε τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα τρυφερή φράση. «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το ταξίδι είχε μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η μικρή Ξένια έλαβε το δικό της «Πιστοποιητικό Πρώτης Πτήσης», ένα συμβολικό αναμνηστικό που δίνεται για να σηματοδοτήσει την πρώτη αεροπορική εμπειρία ενός παιδιού.

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογράφισε το πιστοποιητικό και το συμπεριέλαβε στις εικόνες που δημοσίευσε. Πάνω σε αυτό αναγράφεται το όνομα της μικρής, η ημερομηνία του ταξιδιού και η επιβεβαίωση ότι ολοκλήρωσε την πρώτη της πτήση. Το αναμνηστικό φέρει επίσης τις υπογραφές του πιλότου και ενός μέλους του πληρώματος, μαζί με την ευχή «Έχεις γερά φτερά!».

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα μείνει στη μικρή Ξένια ως το πρώτο αναμνηστικό από τα ταξίδια που θα ακολουθήσουν στη ζωή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Για την Κατερίνα Καινούργιου, αυτή η επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα δεν είχε στο επίκεντρο τα γνωστά αξιοθέατα ή τις κοσμοπολίτικες βόλτες. Πρωταγωνίστρια ήταν η κόρη της και όλα όσα έζησαν για πρώτη φορά μαζί.

Η μητρότητα φαίνεται πως έχει αλλάξει την καθημερινότητα και τις προτεραιότητες της παρουσιάστριας. Οι εμπειρίες που άλλοτε μπορεί να θεωρούσε γνώριμες αποκτούν πλέον διαφορετική αξία, καθώς τις μοιράζεται με την Ξένια.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Προσκύνησε στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της