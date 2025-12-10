Δεύτερη χρονιά επιτυχίας για τον «Άνθρωπο χωρίς Όνομα» στο θέατρο «Αποθήκη». Η διασκευή του αριστουργήματος του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ από την Κωνσταντίνα Νικολαΐδη έκανε επίσημη πρεμιέρα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Η παράσταση που πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό πέρυσι, αρχικά στο θέατρο Οδού Κυκλάδων και στη συνέχεια στο θέατρο Αποθήκη, εντυπωσίασε με την ατμοσφαιρική της ματιά και τις δυνατές ερμηνείες, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νουβέλα «Ο Συνταγματάρχης Σαμπέρ».

Φέτος, ο θίασος ανανεώνεται με την παρουσία της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Φώτη Κουτρουβίδη, οι οποίοι μοιράζονται τη σκηνή με τον Θανάση Κουρλαμπά και τον Ορέστη Τρίκα.

Την πρεμιέρα της παράστασης παρακολούθησε ο σύντροφος της Ντορέττας και επίσης ηθοποιός, ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι, που εδώ και καιρό διατηρεί μια χαμηλών τόνων αλλά βαθιά συντροφική σχέση, σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις όμως οι κοινές καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και ο αμοιβαίος θαυμασμός γίνονται συχνά η αφορμή για διακριτικές, αλλά ουσιαστικές, παρουσίες ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ματίνα Νικολάου-Ντορέττα Παπαδημητρίου-Αθηνά Μαξίμου Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε στο πλευρό της για να τη χειροκροτήσει σε μια ερμηνεία που ξεχώρισε για τη δύναμη και την ευαισθησία της. Τάσος Λέκκας-Γιώργος Γεροντιδάκης-Αιμίλιος Χειλάκης Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την Ντορέττα Παπαδημητρίου για το πώς αντιδρούν οι δυο γιοι της όταν διαβάζουν δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή. «Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι οι γιοί μου, να είναι ενήμεροι» είπε εκείνη. Ενώ τέλος ανέφερε: «Οι φωτογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή της ζωής μου». Ντορέττα Παπαδημητρίου – Αιμίλιος Χειλάκης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τρυφερές στιγμές στα μπουζούκια