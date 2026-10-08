Στο πλευρό του Νίκου Καρβέλα τάχθηκε η Έλενα Φερεντίνου, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωσή του σχετικά με τη ρήξη του με την Άννα Βίσση. Η σύντροφος του συνθέτη κοινοποίησε την τοποθέτησή του για την απουσία από το ΟΑΚΑ και τις διαφωνίες τους, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε κάποιο προσωπικό σχόλιο ή ξεχωριστή δήλωση για την τραγουδίστρια.

H ανακοίνωση του Καρβέλα που κοινοποίησε η Φερεντίνου

Στο κείμενο που αναδημοσίευσε η Έλενα Φερεντίνου, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στη μακρόχρονη προσωπική και επαγγελματική σχέση του με την τραγουδίστρια. Παράλληλα, εξηγεί γιατί διαφωνεί με την κατεύθυνση που θεωρεί ότι έχει πάρει η δημόσια και καλλιτεχνική παρουσία της.

Ο μουσικοσυνθέτης κάνει λόγο για «σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων», περιγράφοντας την απόσταση που, κατά τον ίδιο, έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους.

Στην ανακοίνωσή του όπως επισημαίνει, 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε στη συναυλία του ΟΑΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες. Μέσα από αυτή την αναφορά, αναδεικνύει το εύρος της συνεργασίας τους, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με δημόσιες διαφωνίες.

Ο Καρβέλας περιγράφει ακόμη περιστατικά πριν από τη συναυλία που, όπως υποστηρίζει, τον προσέβαλαν. Ανάμεσά τους, η αλλαγή των θέσεων που είχαν αρχικά προβλεφθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, τα εισιτήριά τους αντικαταστάθηκαν με άλλα, σε θέσεις πιο απομακρυσμένες από τις αρχικές.

Στο ίδιο κείμενο ξεκαθαρίζει ότι οι ενέργειές του αφορούν την προστασία του έργου του και τον σεβασμό που θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνει ως δημιουργός.

Με την αναδημοσίευση, η Έλενα Φερεντίνου επέλεξε να προβάλει τη θέση του Καρβέλα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό. Η κίνησή της εκλήφθηκε ως ένδειξη στήριξης προς τον σύντροφό της, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από δικά της λόγια ή κάποια πρόσθετη αιχμή προς την τραγουδίστρια.

Η Έλενα Φερεντίνου διατηρεί χαμηλούς τόνους στη δημόσια παρουσία της και αποφεύγει να εμπλέκεται σε αντιπαραθέσεις που αφορούν τον Καρβέλα. Αυτή τη φορά, η διαδικτυακή της αντίδραση περιορίστηκε στην αυτούσια κοινοποίηση της ανακοίνωσής του.

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