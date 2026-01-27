Η διάσημη ηθοποιός του Hollywood, Sydney Sweeney, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έρευνας από τις Αρχές, καθώς κατηγορείται για παραβίαση χώρου και βανδαλισμό.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό όπου η ηθοποιός κρέμασε σουτιέν στην περίφημη πινακίδα του Hollywood.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε στα πλαίσια γυρισμάτων για διαφημιστικό βίντεο που προωθεί τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο των εσωρούχων.

Ωστόσο, εξετάζεται αν είχε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για να πραγματοποιήσει αυτή τη δράση, καθώς η είσοδος στην περιοχή γύρω από την πινακίδα είναι απαγορευμένη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, φαίνεται να σκαρφαλώνει έναν φράχτη, να ανεβαίνει μαζί με το συνεργείο της στη μεγάλη πινακίδα και να κρεμά σε αυτή εσώρουχα που είχε μαζί της.

Παρά το γεγονός ότι η Sydney Sweeney φέρεται να είχε άδεια για γυρίσματα, οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι πιθανότατα δεν κάλυπτε όλες τις ενέργειες που καταγράφονται στο βίντεο.

Τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα της πινακίδας ανήκουν στον οργανισμό Hollywood Chamber of Commerce, ο οποίος απαιτεί ειδική έγκριση για πρόσβαση στην πινακίδα. Αν και η πινακίδα βρίσκεται σε δημόσια γη, η πρόσβαση στην περιοχή θεωρείται παράνομη, ενώ η αναρρίχηση στην ίδια την πινακίδα απαγορεύεται ρητά.

Πηγή: tmz

