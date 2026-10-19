Η πρώτη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι αποτελούσε αναμφίβολα ένα σπουδαίο ορόσημο για την καριέρα του.

Παρά την επιτυχία του μουσικού δρώμενου, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε γρήγορα από το live στη γαλλική πρωτεύουσα, εξαιτίας μιας ανάρτησης του τραγουδιστή στα social media. Το εν λόγω βίντεο στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει κύμα αντιδράσεων, προκαλώντας ποικίλα σχόλια τόσο από χρήστες του διαδικτύου, όσο και από τηλεοπτικά πρόσωπα.

Η εμφάνιση στο «La Seine Musicale»

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, ο ίδιος κοινοποίησε ένα βίντεο από το Τροκαντερό με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, θέλοντας να προβάλει τη συναυλία του στη γαλλική πρωτεύουσα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και φορτισμένη χρονική συγκυρία.

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Οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων-παρουσιαστών

Η χρονική στιγμή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ατυχής, καθώς η Γαλλία βρισκόταν στη δίνη κοινωνικών διαμαρτυριών και σοβαρών επεισοδίων, κάνοντας την ανάρτηση να φαντάζει εκτός τόπου και χρόνου. Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να περάσουν και στην τηλεόραση, με τη Ναταλία Γερμανού, τον Γιώργο Λιάγκα, την Κατερίνα Καινούργιου, τη Ζήνα Κουτσελίνη, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Τίνα Μεσσαροπούλου να παίρνουν θέση. Όλοι εστίασαν στο ίδιο αγκάθι: την ατυχή επικοινωνιακή διαχείριση της παρουσίας του στο Παρίσι.

Ναταλία Γερμανού: «Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική»

Μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επιλογή του τραγουδιστή να δημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στις δύσκολες στιγμές που περνούσε η πόλη. «Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας καλλιτέχνης τέτοιου βεληνεκούς να μην έχει δεχθεί μια συμβουλή για τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Η Ναταλία Γερμανού υποστήριξε ότι ακόμη και μια σύντομη δημόσια αναφορά στα γεγονότα θα μπορούσε να δείξει πως ο τραγουδιστής αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Στα social media δεν πάει και τόσο καλά ο Αργυρός.»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασαν στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη συναυλία που έδωσε στο Παρίσι, εν μέσω κοινωνικοπολιτικών αναταραχών.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε για τον τραγουδιστή: «Πάντως, γενικώς στα social media δεν πάει και τόσο καλά ο Αργυρός. Πρέπει να φτιάξει λίγο την εικόνα του».

Η Ανθή Βούλγαρη συμπλήρωσε τότε: «Η τελευταία του ανάρτηση πυροδότησε πολλά κακά σχόλια.» με τον Ιορδάνη να απαντά: «Ήταν μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, σε μια μέρα που η Γαλλία είχε καταστραφεί και δεν είπε κουβέντα… Με το Παρίσι, μπορεί να μη μπορούσε, αλλά και να μην ήθελε, γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα. Με την Γκίλφοϊλ, όμως; Δεν ήταν κουβέντα αυτή, ότι “δεν έχω δει τι έχει γίνει”. Εκεί, έπρεπε να πάρει μια θέση».

Άρης Πορτοσάλτε: «Αγαπητέ κύριε, προσγειωθείτε στην πραγματικότητα»

Αιχμηρά σχόλια για τον Κωνσταντίνο Αργυρό έκαναν ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10/26), μέσα από την εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ.

«Ξέρεις τι απορία έχω; Ένας άνθρωπος δε βρέθηκε να του πει: “Κωνσταντίνε μου, δε γίνεται σήμερα να είμαστε σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Κάτι γίνεται εκεί. Καίγεται το Παρίσι ολόκληρο. Και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις”. Δηλαδή είναι λίγο, τι να πω τώρα, η αίσθηση ότι μάλλον δεν αντιλαμβανόμαστε βασικά πράγματα. Και τώρα έρχεται να κουμπώσει αυτό και με την υπόθεση της Γκίλφοιλ εν τω μεταξύ που δε γνωρίζει, μάλλον δε γνωρίζει γενικώς ο κύριος Αργυρός», σχολίασε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Τα είπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα νιώθω λίγο, πώς να το πω. Όχι, το ‘πα. Τέλος», απάντησε ο Άρης Πορτοσάλτε. «Δεν ξέρω. Είναι το ένα μετά το άλλο», πρόσθεσε η Μαρία Αναστασοπούλου. «Αγαπητέ κύριε, προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Τι να πω, δεν ξέρω άλλο», κατέληξε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το ένα λάθος μετά το άλλο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία δεν έκρυψε την ενόχλησή της κατά τη διάρκεια του «Happy Day».

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως όταν είδε αρχικά το βίντεο στο Instagram, θεώρησε ότι επρόκειτο για παλαιότερη ανάρτηση. Μάλιστα, έλεγξε πότε είχε δημοσιευτεί, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν αδικούσε τον καλλιτέχνη. Όταν διαπίστωσε ότι το βίντεο είχε αναρτηθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, εξέφρασε την έκπληξή της και συντάχθηκε με όσα είχε πει προηγουμένως η Ναταλία Γερμανού.

«Εγώ έτυχε και έπεσα το Σάββατο στο βίντεο αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το βλέπω με την πρώτη ματιά. Λέω δεν μπορεί, είναι μια άλλη μέρα. Και ψάχνω από κάτω, λέω ο άνθρωπος το έχει ανεβάσει άλλη μέρα και τώρα μου βγαίνει στο timeline ας πούμε. Λέω μην τον αδικήσω. Εκ πρώτης όψεως. Κοιτάω από κάτω. Δύο ώρες πριν.

Δεν είναι δυνατόν. Και συντάσσομαι με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος; Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάνει το ένα λάθος, μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει; Γιατί ο καλλιτέχνης καμιά φορά μπορεί το μυαλό του να το έχει στη συναυλία, στα επαγγελματικά», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Εγώ δεν περιμένω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μία και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αυτό το βίντεό του ήταν εκ του περιττού. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανέβει», τόνισε.

Γιώργος Λιάγκας: «Είναι σε έναν άλλον κόσμο»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος σχολίασε το περιστατικό στον αέρα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν θα συμβούλευε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ακυρώσει τη συναυλία του, καθώς επρόκειτο για μια σημαντική επαγγελματική διοργάνωση. Ωστόσο, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της ανάρτησης.

Ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε τον τραγουδιστή άνθρωπο που βρίσκεται «σε έναν άλλον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η αφοσίωσή του στη μουσική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με όσα συμβαίνουν.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο κόσμος καίγεται και τραγουδάει δίπλα στον Πύργο του Άιφελ»

Θέση επί του θέματος πήρε και η Ζήνα Κουτσελίνη μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR, υιοθετώντας ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Η παρουσιάστρια υπογράμμισε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στην προωθητική ανάρτηση του τραγουδιστή και τις έκρυθμες καταστάσεις που εκτυλίσσονταν την ίδια ώρα στο Παρίσι.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το επικοινωνιακό επιτελείο που τον περιβάλλει, αναρωτώμενη αν λαμβάνει τις κατάλληλες συμβουλές. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η ένστασή της δεν αφορούσε τη διεξαγωγή της συναυλίας —καθώς μια ακύρωση δεν θα ήταν ρεαλιστική— αλλά αποκλειστικά τον ατυχή τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε η παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι πολύ καλό παιδί, αλλά ξαφνικά κάνει το ένα λάθος, μετά το άλλο»

Στο θέμα αναφέρθηκαν το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να τοποθετείται:

«Εδώ είναι ένας άνθρωπος, που είναι ένας τραγουδιστής, που έχει και μια επιρροή. Ένας πολύ επιτυχημένος και αγαπητός τραγουδιστής και ξαφνικά, κάνει για μένα το ένα λάθος, μετά το άλλο… Όπως είπε και η Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο, ο Αργυρός είναι ένα πολύ καλό παιδί, αλλά έχει από πίσω του ομάδες ολόκληρες. Δεν υπάρχει κάποιος να του πει να μην το κάνει αυτό;».

«Ο καλλιτέχνης είναι δίπλα στην κοινωνία, είναι ένα με τον λαό…», πρόσθεσε η παρουσιάστρια. Τέλος, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε: «Είναι μια δουλειά, που όσα λεφτά και να έχεις και να βγάζεις, ο κόσμος σε ανεβάζει και αυτός σε κατεβάζει, οπότε είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά σε αυτόν τον κόσμο που σε στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και σε έχει φτάσει στην κορυφή».

Σίσσυ Χρηστίδου για Αργυρό: «Θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να λείπει το βίντεο.»

Η Σίσσυ Χρηστίδου διαφώνησε με την Ναταλία Γερμανού, η οποία ανέφερε πως κάποιος από την ομάδα του έπρεπε να τον συμβουλεύσει. Η παρουσιάστρια του Mega τόνισε πως η θέση που παίρνει ένας καλλιτέχνης απέναντι στα γεγονότα είναι προσωπική του υπόθεση.

«Θέλω να πω κάτι για αυτό που είπε η Ναταλία Γερμανού και το είπε και η Τίνα Μεσσαροπούλου. Θεωρώ ότι υποτιμάμε πάρα πολύ έναν καλλιτέχνη όταν λέμε ότι “καλά δεν βρέθηκε να του πει και να τον συμβουλεύσει;”. Εγώ δεν συμφωνώ», είπε αρχικά.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν είναι κανένα παιδάκι. Είναι ένας καλλιτέχνης με μία πορεία πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε κάποιος κάτι να του πει. Περιμένουμε από τον Κωνσταντίνο να το κάνει και ότι δεν το κάνει είναι πάλι μία θέση», σημείωσε η Σίσσυ Χρηστίδου. «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να το ρίχνουμε στην δισκογραφική και στους manager. Από εκεί και πέρα την έκανε τη συναυλία, όπως την έκανε και η Céline Dion. Επέλεξε να μην τοποθετηθεί και δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις o Kωνσταντίνος Aργυρός. Εγώ δεν περίμενα να κάνει και θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να λείπει το βίντεο. Όσοι ήταν να πάνε, δεν περίμεναν αυτό το βιντεάκι μπροστά από τον πύργο του Eiffel για να πάνε», κατέληξε η παρουσιάστρια.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του συναυλία στο Παρίσι και το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις