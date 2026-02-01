Η Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, την πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά τις έντονες αντιδράσεις για την τροπολογία που τη θέτει στο επίκεντρο.

Η πρώην Υπουργός βρέθηκε στο Θέατρο Παλλάς, συνοδευόμενη από την Αγάπη Πολίτη, μητέρα της Χρυσής Βαρδινογιάννη, για να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λόλα», με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου, τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Γιώργο Γάλλο.

Στην παρέα τους ήταν και η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, δημιουργώντας ένα κλειστό, φιλικό κλίμα.

Η παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη στην πρεμιέρα έγινε αντιληπτή, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη διάταξη του νομοσχεδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συγκεκριμένη διάταξη χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική», καθώς φέρεται να ευνοεί την πρώην Υπουργό Τουρισμού στην υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της με τον Μίνω Μάτσα.

