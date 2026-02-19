Άρωμα Βενετίας για την Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία βρέθηκε στην “πόλη των δόγηδων” για να απολαύσει από κοντά το θρυλικό καρναβάλι. Έχοντας στο πλευρό της τον πολυαγαπημένο της γιο, η τραγουδίστρια δήλωσε μαγεμένη από την ατμόσφαιρα, χαρακτηρίζοντας την ιταλική πόλη ως τον απόλυτο ρομαντικό προορισμό.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει σε εμβληματικά σημεία της Βενετίας, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τον γιο της. «Στο πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Popi Maliotaki (@popimaliotaki)

govastiletto.gr -Ακομπλεξάριστη η Πόπη Μαλλιωτάκη: Έκανε botox & fillers μπροστά στην κάμερα και έδειξε όλη τη διαδικασία