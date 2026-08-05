Ένα τρυφερό καλοκαιρινό στιγμιότυπο δίπλα στο κύμα ανέβασε η Μαριτίνα Ντενίση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη μητέρα της, Μιμή Ντενίση, από τις χαλαρές στιγμές τους στην παραλία του Θεολόγου. Μητέρα και κόρη διατηρούν έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό, κάνοντας συχνά κοινές εμφανίσεις και αποδράσεις. Έτσι και φέτος, η Μαριτίνα απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στο οικογενειακό εξοχικό στον Θεολόγο, συντροφιά με την αγαπημένη της μητέρα.

Οι δύο γυναίκες έχουν δημιουργήσει μία πολύ δυνατή σχέση. Δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματοποιούν μαζί δημόσιες εμφανίσεις, ταξίδια και οικογενειακές εξόδους.

Ο Θεολόγος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα αγαπημένο καταφύγιο για τη Μιμή και τη Μαριτίνα Ντενίση. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τον έντονο ρυθμό της Αθήνας, μαμά και κόρη έχουν την ευκαιρία να γεμίσουν τις ημέρες τους με βουτιές, βόλτες και ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

Οι δύο γυναίκες κάθονται στην παραλία και κοιτούν τον φωτογραφικό φακό με ανεβασμένη διάθεση.

Η Μιμή Ντενίση επέλεξε ένα ιδιαίτερα κομψό ολόσωμο μαγιό με ριγέ λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά αξεσουάρ για την παραλία.

Χωρίς έντονο μακιγιάζ και με ανεπιτήδευτη διάθεση, η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας έδειχνε ξεκούραστη και ανανεωμένη.

Από την πλευρά της, η Μαριτίνα Ντενίση κινήθηκε σε πιο minimal γραμμές, φορώντας ένα κλασικό μαύρο ολόσωμο μαγιό. Πρόκειται για μία ασφαλή και διαχρονική επιλογή, η οποία ταιριάζει απόλυτα στη νεανική αισθητική της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi)

Η 26χρονη διαθέτει τη φινέτσα και τον αέρα της μητέρας της, διατηρώντας παράλληλα το δικό της προσωπικό ύφος. Στη φωτογραφία εμφανίζεται μαυρισμένη και χαμογελαστή, αποδεικνύοντας ότι ένα λιτό μαύρο μαγιό μπορεί να δημιουργήσει μία απόλυτα εντυπωσιακή καλοκαιρινή εμφάνιση.

Μαμά και κόρη μπορεί να επέλεξαν διαφορετικά σχέδια, όμως τα looks τους είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη διακριτική κομψότητα. Η κοινή τους πόζα ανέδειξε για ακόμη μία φορά τόσο την ομοιότητά τους όσο και τη στενή σχέση που τις συνδέει.

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