Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την επιστροφή του «Στούντιο 4» στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ομάδα της εκπομπής έχει ήδη επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και όλα δείχνουν πως η πρεμιέρα πλησιάζει.

Λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη της εκπομπής, οι συντελεστές της παραγωγής βρέθηκαν όλοι μαζί στα γραφεία, σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Το στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους μοιράστηκαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Στούντιο 4» στο Instagram, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έδωσε μια μικρή εικόνα από το κλίμα που επικρατεί backstage, λίγο πριν από την επιστροφή της εκπομπής στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Η νέα ομάδα του «Στούντιο 4»

Στο κοινό στιγμιότυπο εμφανίζονται αρκετά από τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη φετινή ομάδα του «Στούντιο 4», μαζί φυσικά με τους παρουσιαστές της εκπομπής, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε γρήγορα σχόλια και likes από ανθρώπους που συνδέονται με την εκπομπή, αλλά και από συνεργάτες των συντελεστών.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον προ των πυλών και οι συντελεστές του «Στούντιο 4» φαίνεται πως είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο πλατό.

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Govastiletto.gr – Στούντιο 4: Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος αποκαλύπτουν τους συνεργάτες τους λίγο πριν την πρεμιέρα