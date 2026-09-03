Σε ρυθμούς πρεμιέρας κινείται η ομάδα του ανανεωμένου «Στούντιο 4» στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου πραγματοποιούν τις τελευταίες πρόβες για το νέο ξεκίνημα της απογευματινής ζώνης, έχοντας μαζί τους τον Γιάννη Κορδώνη και μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Στούντιο 4» στο Instagram δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μία ομαδική φωτογραφία από τις προετοιμασίες. Μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στην ομάδα είναι ο Νάσος Ασημακόπουλος, η Δήμητρα Καλφούντζου, η Φανή Πλατσατούρα, η Κάλλια Καστάνη, ο Ισίδωρος Φίκαρης, η Νατάσσα Ιωάννου, η Αλεξάνδρα Σκαράκη, ο Βασίλης Βλάχος και η Ειρήνη Αρβανίτη, η οποία θα έχει αναλάβει την αρχισυνταξία.

«Ξεκινήσαμε με… “σκηνοθετικό” γενέθλια, χαρές και χαμόγελα γιατί το Στούντιο 4 ξαναζωντανεύει τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου στις 15:00!» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @studio4ert

Το «Στούντιο 4» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με ανανεωμένη σύνθεση και θα κινείται ανάμεσα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τις ανθρώπινες ιστορίες.

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