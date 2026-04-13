Ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου πέρασε το Πάσχα στη Ρόδο και συμμετείχε σε μια ιδιαίτερη στιγμή σε εκκλησία του νησιού, όπου απήγγειλε το «Πιστεύω» κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία, ενώ διάβασε και τροπάρια με λόγια που σχετίζονται με τη θρησκευτική παράδοση της Μεγάλης Εβδομάδας.

Παράλληλα, μοιράστηκε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον ιερέα του ναού, τον οποίο χαρακτήρισε ως καθοριστική μορφή στη ζωή του, αναφέροντας πως τον είχε στηρίξει σε μια δύσκολη περίοδο κατάθλιψης.

Όπως περιέγραψε, η επαφή τους τον βοήθησε να ξαναβρεί δύναμη και πίστη και να σταθεί ξανά στα πόδια του ψυχολογικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Tirelis (@konstantinos_tirelis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stratos Tzortzoglou (@stratostzortzoglouofficial)

