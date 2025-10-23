Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, έχοντας διαγράψει χιλιόμετρα στον χώρο της υποκριτικής κι έχοντας αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό μέσα διάφορους ρόλους του σε σειρές, ειλικρινής όπως πάντα και με το χιούμορ που τον διακρίνει, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT» μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη.

Ο γνωστός ηθοποιός έχοντας εγκαταλείψει τη φροντίδα του εαυτού και την καριέρα του, είχε σκεφτεί μέχρι και να βάλει τέλος στη ζωή του!

«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφερόμενος στο πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Στη συνέχεια ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε ότι του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να τερματίσει τη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το πράξει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω. Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός.

Μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε ζητήσει από την πρώην σύζυγό του και σεναριογράφο, Μαρία Γεωργιάδου, να τον απομακρύνει από το σίριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο. «Ούτε στο super market δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλημέρα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 35:20