Σε πολλούς μπορεί να μη προκάλεσε έκπληξη η είδηση του διαζυγίου του Στράτου Τζώρτζογλου με την Σοφία Μαριόλα, αφού είχε βγει πρόσφατα η φήμη ότι χωρίζουν. Ωστόσο, ο ίδιος μιλώντας στο «Happy Day» το διέψευσε.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του χωρισμού τους μετέφερε ο Νίκος Γεωργιάδης στη HuffPost, ωστόσο με την Όλγα Λαφαζάνη να επικοινωνεί με τον ηθοποιό για να μάθει τι έχει συμβεί.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέφερε, μεταξύ άλλων: «Είχαν περάσει μία κρίση. Η Όλγα Λαφαζάνη μίλησε μαζί του… Ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε το δημοσίευμα. Είπε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει τρέξιμο. Του ζήτησε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν ήθελε».

govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Διαζύγιο-βόμβα μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας