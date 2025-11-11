Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, αποκαλύπτοντας προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα που σπάνια μοιράζεται δημόσια.

Με αφορμή τη νέα σειρά στην ΕΡΤ, ο ηθοποιός μίλησε με περηφάνια για τον γιο του, Αλκιβιάδη, που υπογράφει την καλλιτεχνική επιμέλεια του σεναρίου.

«Ο γιος μου είναι ένας άγγελος και η ψυχή μου ολόκληρη. Δεν το λέω επειδή είναι παιδί μου, αλλά μου το επισημαίνουν και οι συνεργάτες του. Μου έρχονται δάκρυα στα μάτια όποτε τον βλέπω», είπε συγκινημένος.

Με θάρρος, ο Στράτος Τζώρτζογλου μοιράστηκε επίσης ότι έχει βιώσει σεξουαλικές παρενοχλήσεις από την ηλικία των 12, μια εμπειρία που τον σημάδεψε, αλλά και τον ώθησε να προστατεύει με όλη του την καρδιά την οικογένειά του.

«Έχω δεχτεί σεξουαλικές παρενοχλήσεις από όταν ήμουν 12, σε ένα εστιατόριο που δούλευα. Όταν βγήκα το ’87 στο θέατρο, επειδή έτυχε να είμαι ο μόνος ζεν πρεμιέ, υπήρχαν προτάσεις. Δεν πήγε κανείς με τη βία να μου επιβάλλει τίποτα.

Το κακό είναι ότι και όχι να πεις και να δηλώσεις ανοιχτά τη θέση σου για τις γυναίκες, αν είναι ένας ομοφυλόφιλος, θα πάρει τηλέφωνο και θα πει “μη τον πάρετε”, στην παρέα του τουλάχιστον. Αλλά εγώ έτσι είμαι.

Δεν μπορώ να αλλάξω. Εγώ αν είναι να κάνω έρωτα, θέλω να κάνω επειδή είμαι ερωτευμένος. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα γιατί ο άλλος γουστάρει», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

