Για στιγμές από την καριέρα του στο θέατρο μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πήγαιναν να τον δουν επί σκηνής, όχι τόσο για την υποκριτική του, όσο για την εξωτερική του εμφάνιση.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στο Happy Day την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα φέρνει θαυμασμό, χωρίς όμως αυτό να έχει πάντα ουσία.

Όπως είπε, θα προτιμούσε ο κόσμος να ενδιαφέρεται για την ερμηνεία και το ταλέντο του και όχι για το σώμα του, κάτι που –όπως παραδέχτηκε– του έχει συμβεί αρκετές φορές.

Στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι», μπορεί να απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, ωστόσο, πολλοί θεατές έφταναν στο θέατρο απλώς για να τον δουν γυμνό.

Αναφερόμενος στη σχέση της εμφάνισής του με το φλερτ, ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε πως η εικόνα παίζει ρόλο όταν το ενδιαφέρον περιορίζεται στη σωματική έλξη. Όπως ανέφερε, αρκετές φορές γυναίκες τον προσέγγιζαν γρήγορα, θεωρώντας τον «ελκυστικό πακέτο», όμως εκείνος δεν ενέδιδε εύκολα, παρά τις πολλές προτάσεις που δεχόταν.

Στην ίδια συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν τον εξέφρασαν οι περιστασιακές σχέσεις. Παντρεύτηκε πολύ νέος, στα 21 του, σε έναν γάμο που βασίστηκε στον έρωτα και την πίστη, ενώ και μετά τον χωρισμό του επέλεγε μακροχρόνιες σχέσεις.

Μέχρι να έρθει η Σοφία, με την οποία παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια, παρέμενε σταθερός στις επιλογές του, δίνοντας σημασία στην ανταλλαγή ενέργειας και συναισθημάτων.

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ακόμα και όταν ήταν παντρεμένος, αυτό δεν αποτελούσε εμπόδιο για τον θαυμασμό που δεχόταν. Όπως είπε, υπήρχαν άνθρωποι –γυναίκες αλλά και άντρες– που του το έδειχναν ανοιχτά, κάτι που μπορεί να κολακεύει το «εγώ», όχι όμως απαραίτητα την ψυχή.

Govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: «Με διαφορά 25 χρόνων, είναι και λίγο σαν παιδί μου» – Η σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα