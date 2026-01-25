Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην εκπομπή του Open «Εδώ TV» και αναφερόμενος στο χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, «λύγισε» ενώ αποκάλυψε το λόγο που αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

«Με το Σοφάκι αποφασίσαμε από κοινού από το Σεπτέμβριο να πάρουμε το χρόνο μας, γιατί ο ένας επηρεάζει πολύ τον άλλον από έρωτα. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι ακόμα μετά από 8 χρόνια και αγαπιόμαστε τόσο πολύ που δεν μπορείς να πάρεις σωστά κάποιες αποφάσεις, όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού. Έπρεπε να αποφασίσουμε τι κάνουμε γατί εμείς παντρευτήκαμε γιατί θέλαμε να κάνουμε παιδί. Εγώ τα αγαπώ πολύ τα παιδιά και η Σοφία θα είναι μια υπέροχη μάνα. Περάσαμε ένα πρόβλημα υγείας, και μόλις το ξεπεράσαμε εγώ μπήκα σε κατάθλιψη για 3 χρόνια.

Δεν είχα καμία σχέση με τον Στράτο που γνώριζες, ήταν σαν να κάηκε μια λυχνία στο computer του εγκεφάλου μου και σταμάτησα να είμαι παντελώς αυτός που ήμουν. Ήμουν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, που κοιτούσα το ταβάνι όλη μέρα και δεν επικοινωνούσα ούτε με τα συναισθήματά μου, ένιωθα μια πολύ έντονη ανάγκη να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα. Της έλεγα “φύγε” και εκείνη δεν με άφηνε επειδή με αγαπούσε πολύ. Ένιωθα ότι έκανα κακό με την παρουσία μου στους άλλους. Σπάνια έβγαινα στο τηλέφωνο να μιλήσω στο γιο μου, έλεγα ψέματα σε όλους ότι ήμουν καλά και σταμάτησα να δουλεύω, όδευα σε ένα πολύ κακό τέλος.

Φτάσαμε στο τώρα, που ενώ αγαπιόμαστε πάρα πολύ, την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε και οι δύο της ευθύνη για το θέμα του παιδιού, γιατί εγώ είμαι 60 ετών. Δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Κύριος, αλλά αν φύγω στα 70 το παιδί μου θα είναι 9 ετών. Θέλω το παιδί που θέλω πάρα πολύ να κάνω να μεγαλώσει με τον πατέρα του. Είπαμε και οι δύο “πάρε τον χρόνο σου να δεις τι θέλεις Σοφία”. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει “θα μείνω μαζί σου και να μην κάνω παιδί”. Ακόμα μιλάμε, θα πάμε διακοπές μαζί, αν ερωτευτεί κάποιος τότε η σχέση τελειώνει γιατί μπαίνει σε άλλη φάση. Θα διατηρήσουμε όμως την φιλία μας. Οι άνθρωποι δεν χωρίζουν. Στο τηλέφωνο την έχω γραμμένη “μπεμπέ” γιατί μοιάζει με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Αλίκη Βουγιουκλάκη», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκριά του.

