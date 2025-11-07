Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και κλήθηκε να σχολιάσει την ένταση του Απόστολου Γκλέτσου και της Σοφίας Μουτίδου η οποία και οδήγησε τον πρώτο στην αποχώρηση από την εκπομπή του OPEN.

«Με στενοχωρεί όταν βλέπω καβγάδες οι οποίοι ξεκινάνε πολλές φορές από παρεξήγηση. Ίσως ο Απόστολος δεν είδε ότι η Σοφία Μουτίδου του το είπε με αγάπη αυτό που είπε γιατί ήταν μάλλον συγχυσμένος με την συνθήκη του να υποστηρίξει το επάγγελμα μας», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Υπάρχουν και πολλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις επειδή ακριβώς είναι “εγώ διατάζω, θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς παίρνω ένα τηλέφωνο και σου κλείνω όλες τις πόρτες”. Θέλοντας λοιπόν να πω αυτό στη συνέντευξη, είπα αυτή τη φράση με το μεγάλο κρεβάτι. Κάτι το οποίο διόρθωσα αργότερα, σε μια άλλη συνέντευξη, λέγοντας πως μόνο το 2% είναι στο θέατρο», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Είδα το γεγονός που σηκώθηκε ο Απόστολος και έφυγε από την εκπομπή, το είχε κάνει και παλιά. Το 2006. Ε, έγινε ένα πατιρντί! Εγώ αισθάνομαι ότι δεν ήταν ο Απόστολος εναντίον της Σοφίας, νομίζω ότι όπως χορεύει ζεϊμπέκικο έτσι είναι κιόλας στη ζωή του. Για μένα είναι ένα αιώνιο παιδί», κατέληξε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

