Είναι ή δεν είναι χωρισμένοι; Ο Στράτος Τζώρτζογλου απαντά ξανά για τη Σοφία Μαριόλα, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους στην καθημερινότητά τους, μένοντας σε διαφορετικά σπίτια, αλλά διατηρώντας μια ουσιαστική και ζεστή σχέση μετά από έξι χρόνια γάμου.

«Είμαι ή δεν είμαι παντρεμένος με τον Λάκη Γαβαλά;» είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου στην κάμερα με χιουμοριστικό τρόπο όταν ερωτήθηκε αν τελικά έχει χωρίσει με την Σοφία Μαριόλα και συνέχισε: «Η αγάπη είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια των λέξεων. Εγώ έκανα δύο γάμους στη ζωή μου που ξεκινήσαν μόνο με αγάπη και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε ακόμη και όταν τυπικά χωρίσαμε ενώ βρισκόμαστε όλη την ώρα. Η Σοφία μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι, είναι ευτυχισμένη. Ακόμη δεν έχω πάει, με έχει καλέσει, θα πάω. Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή, με την Μαρία πήραμε διαζύγιο μετά από 6 χρόνια».

Πώς απαντά η Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό

Η Σοφία Μαριόλα μιλώντας πρόσφατα στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αναφέρθηκε ανοιχτά για πρώτη φορά για τον χωρισμό της με τον γνωστό ηθοποιό.

Η Σοφία Μαριόλα τόνισε από την αρχή πως ένας χωρισμός δεν έρχεται ποτέ από τη μία στιγμή στην άλλη. «Ένα ζευγάρι συζητά πολύ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για να φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ καλά αλλά μακριά. Το έφερε η ζωή κι οι συνθήκες. Αυτό δεν έρχεται από τη μία ημέρα στην άλλη, βλέπεις κάποια πράγματα. Η ζωή τα φέρνει αναπόφευκτα».

Η ίδια ξεκαθάρισε επίσης ότι το θέμα της οικογένειας δεν αποτέλεσε λόγο ρήξης. «Ήθελα κι εγώ κι ο Στράτος να κάνουμε οικογένεια. Δεν είναι αυτός λόγος χωρισμού», είπε, βάζοντας φρένο σε σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει. Παράλληλα, υπογράμμισε πως: «Δεν είναι ωραίο να λέμε αναλυτικά τα προσωπικά. Δεν είμαι απεγνωσμένη για παιδί και οικογένεια, αλλά μου αρέσει να προχωρά η σχέση».

