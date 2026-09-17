Περιγράφοντας το βαρύ πένθος για τον χαμό της μητέρας του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η άρνησή του να βιώσει αρχικά την απώλεια τον οδήγησε στα όριά του, κάνοντάς τον να χάσει κάθε διάθεση για ζωή.

«Όταν έφυγε η μητέρα του, επειδή της είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή στην Ευτυχία, έχασα τον σύντροφο ζωής μου, δεν το πίστευα. Προσπαθούσα να μην βιώσω το πένθος, αυτό ήταν κακό από μεριάς μου γιατί με οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη. Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, με έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα κι εγώ δεν είχα το κουράγιο να του εξομολογηθώ».

Η συναισθηματική του παράλυση εκδηλώθηκε με έντονο τρόπο, φτάνοντάς τον στο σημείο να σκέφτεται την απουσία του από τον κόσμο.

«Από μικρός ήμουν μπροστάρης και ξαφνικά δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Μου πέρασε απ’ το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας που μου έσωσε τη ζωή. Μου λέει με δάκρυα στα μάτια, “να ξέρεις ο Χριστός σε αγαπάει”. Εγώ τότε πίστευα ότι ο Χριστός δεν μου έδινε σημασία, αφού δεν κούναγα τα χέρια μου. Μου μίλαγε ο παππούλης και εγώ έλεγα πως τρελάθηκε, σκεφτόμουν “άντε γεια”, δεν με έβλεπα να ζω έναν χρόνο».

Σημαντικό στήριγμα εκείνη τη στιγμή υπήρξε και ο γιος του, Αλκιβιάδης, ο οποίος του απηύθυνε λόγια αφύπνισης.

«Ο γιος μου είπε “σκέψου τι κληρονομιά θα αφήσεις. Θες να αφήσεις την εικόνα του δειλού που δραπετεύει από τη ζωή;”».

govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά του στο Instagram