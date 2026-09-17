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Ο Στράτος Τζώρτζογλου άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τις πιο σκοτεινές περιόδους της πορείας του, σε μια εκλειπτική και βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Από θαύμα» με την Κατερίνα Λάσπα στο Open.
Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του, Ευτυχίας, το 2020, που στάθηκε η αφορμή να βυθιστεί σε μια σοβαρή κατάθλιψη, την απομόνωση από τον γιο του, Αλκιβιάδη, αλλά και τη λυτρωτική παρέμβαση του πνευματικού του που τον επανέφερε στη ζωή.