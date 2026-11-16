Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό ΟΚ!, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η πρώην σύζυγός του, Μαρία Γεωργιάδου, μίλησαν για όλους και για όλα. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής της αυτοβιογραφίας του, σχολιάζοντας χιουμοριστικά πως αναγκάζεται να τροποποιήσει ονόματα… για να αποφύγει την εξορία!

Κάνοντας έναν γρήγορο απολογισμό ζωής, νιώθεις ότι παρασύρθηκες από τα πάθη και τις επιθυμίες σου;

Το πάθος μου πάντα ήταν να παίζω στο θέατρο. Φυσικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος περιέργεια, έχω ζήσει απίστευτες καταστάσεις. Γράφω την αυτοβιογραφία μου – έχω ήδη έτοιμες 700 σελίδες – αλλά έχω αλλάξει τα ονόματα, αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω χώρα. Παρουσιάζω την ουσία των πράξεων και των συμβάντων. Το σημαντικό είναι να πεις την αλήθεια, χωρίς να θίξεις κανέναν, ζωντανό ή πεθαμένο.

Έχεις βρει τον τίτλο;

Θα λέγεται «Ο γιος της Ευτυχίας» (σ.σ. το όνομα της μητέρας του), με υπότιτλο «Ιερά καταστροφή». Συζητάω με δυο εκδοτικούς οίκους. Όλη μου η ζωή ήταν ιερή καταστροφή, σαν roller coaster. Στόχος μου είναι να εμπνεύσω τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη δύσκολη πλευρά της ζωής, που μοιάζει με οροσειρά. Δεν πρέπει ποτέ να τρομάζεις όταν φτάσεις στην κορυφή του βουνού.

Έχω ανέβει και κατέβει πολλές βουνοκορφές. Νομίζω ότι με το βιβλίο μου θα γελάσει και θα συγκινηθεί πολύς κόσμος. Μακάρι να γίνει και σίριαλ και το σενάριο να γράφουν, βέβαια, η Μαρία με τον Αλκιβιάδη.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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