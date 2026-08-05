Ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει σήμερα, 5 Αυγούστου, τα γενέθλιά του και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστός, με τα χέρια ανοιχτά, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αισιοδοξία, απολογισμό και ευγνωμοσύνη για τη ζωή.

Όπως έγραψε, υποδέχεται μια νέα δεκαετία με ελπίδα, επιλέγοντας να μετρά τη ζωή μέσα από τα χαμόγελα και τις φιλίες και όχι από τα χρόνια ή τις δυσκολίες που έχει συναντήσει.

«Σήμερα γενέθλια… γιορτάζω τις γλυκόπικρες αποχρώσεις των στιγμών του ουράνιου τόξου του ταξιδιού της ζωής μου… Μετρώ τη ζωή μου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα… Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια…

Και αφήνω την καρδιά μου να πετάξει ψηλά… Είναι τόσο όμορφο να ζεις, να ζεις, να ζεις! Καινούργια δεκαετία ξημερώνει, καινούργια ελπίδα κι όλος ο κόσμος είναι ένας κήπος που με περιμένει. Την άκρη-άκρη του ουρανού να πιάσω, να φτάσω ως την άλλη πλευρά του ήλιου, να ζήσω με το φως! Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας…», έγραψε στην ανάρτησή του.

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