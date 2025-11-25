Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε καλεσμένος στο “Real View” και μίλησε ανοιχτά για τις πρόσφατες αποκαλύψεις του περί σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε επί του θέματος με αφορμή τη δήλωσή του πως «το θέατρο είναι ένα κρεβάτι».

Αναλυτικότερα ο Στράτος Τζώρτζογλου προχώρησε σε μία απίστευτη αποκάλυψη λέγοντας πως «Το ’97 έκανα δικό μου θίασο. Έκανα οντισιόν και πήρα κάποιες κοπέλες. Μετά από καιρό που με γνώρισε και ένιωσε μια οικειότητα, έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: ‘Στράτο σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες’. Της λέω: ‘Τι λες παιδάκι μου;’ και μου είπε: ‘Εγώ πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης-παραγωγός να κάνω έναν μονόλογο για να δει αν θα με πάρει και -συγγνώμη για την έκφραση- αυν@@@ηκε’. Πήγε να φύγει και της έκλεισε την πόρτα».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι: «Της είπα να βγει να το πει και μου είπε: “Στράτο, ποιος θα με ακούσει;” Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το #metoo. Ήταν το 1997… Τώρα που έγινε το #metoo τη ρώτησα γιατί δε βγαίνει. Είναι ακόμα στον χώρο και καλή ηθοποιός. Γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το εξής: Πρέπει να λέμε την αλήθεια» .

