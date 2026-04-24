Τη δική του πρώτη τοποθέτηση έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου μετά το εξώδικο που απέστειλε η Σοφία Μαριόλα προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, κράτησε χαμηλούς τόνους και απέφυγε να επεκταθεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν τον αφορά προσωπικά, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά στα media.

Όπως ανέφερε, σέβεται απόλυτα την επιθυμία που εκφράστηκε μέσω του εξωδίκου, η οποία σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την αποφυγή δημόσιων σχολίων γύρω από προσωπικά ζητήματα.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, ο ίδιος επέλεξε να μην δώσει συνέχεια, τονίζοντας πως δεν θέλει να τοποθετηθεί περαιτέρω αυτή την περίοδο. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει ένταση, σημειώνοντας πως διατηρείται ένας αμοιβαίος σεβασμός και ένα θετικό κλίμα.

Η στάση του ίδιου δείχνει την πρόθεσή του να κρατήσει το θέμα μακριά από τη δημοσιότητα, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ισορροπία.

