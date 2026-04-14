Στράτος Τζώρτζογλου: Μας ξεναγεί στο νέο του σπίτι μετά το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει γυρίσει νέα σελίδα στη ζωή του. Μετά το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια κοινής πορείας και 6 χρόνια γάμου, μετακόμισε σε νέο σπίτι, του οποίου την πόρτα άνοιξε στο «Happy Day» και μας ξενάγησε στο εσωτερικό του.

Ο ηθοποιός υποδέχτηκε την Χριστιάνα Κοχλατζή στο διαμέρισμά του και της έδειξε το σαλόνι του, την κουζίνα του, το υπνοδωμάτιό του, ενώ αποκάλυψε ότι έχει δεκάδες εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και άλλων Αγίων, καθώς είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μένει μετά το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα σε ένα μικρό διαμέρισμα στο ισόγειο πολυκατοικίας, το οποίο είναι πλέον το προσωπικό του καταφύγιο. Βέβαια, επειδή μετακόμισε πρόσφατα, δεν έχει προλάβει ακόμα να το τακτοποιήσει. Πολλά υπάρχοντά του βρίσκονται ακόμα σε κούτες, ενώ πολλά πράγματα τα έχει τοποθετήσει πάνω σε πολυθρόνες και το κρεβάτι.

«Η μετακόμιση δεν αλλάζει την ψυχολογία. Κάθε ημέρα πρέπει να αναγεννάσαι και να μην έχει ανάγκη τίποτα. Μόνο το Θεό. Μαγειρεύω, πλένω πιάτα, καθαρίζω. Είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι. Η μοναχικότητα γίνεται μοναξιά. Μοναξιά μπορεί να βιώσεις και σε ένα γάμο», είπε στη συνέντευξή του στο Happy Day.

Όσον αφορά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος τις ημέρες του Πάσχα και μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε να ψέλνει σε εκκλησία της Ρόδου, απάντησε: «Πηγαίνω από το 2001 στο Άγιο Όρος».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ρωτήθηκε, προς το τέλος της συνέντευξής του, για το unfollow που έγινε και από τις δύο μεριές με τη Σοφία Μαριόλα. «Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου; Δεν με αφορά τι γράφτηκε», αρκέστηκε να πει ο ηθοποιός.

