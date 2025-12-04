Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε στο Breakfast@Star και μίλησε για την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας παράλληλα προσωπικές δυσκολίες, αλλά και σκέψεις για τον γάμο του με τη Σοφία Μαριόλα.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη περίοδο που διανύει ως εξαιρετική, γεμάτη παραστάσεις και μαθήματα υποκριτικής, νιώθοντας «ευλογημένος».

Ταυτόχρονα, μίλησε για τα σκοτεινά σημεία που βίωσε, όπως η κατάθλιψη, οι απώλειες των γονιών του και η περίοδος που βρέθηκε στην Αμερική, η οποία τον έφερε σε ένα σημείο μηδέν.

«Κάθε εμπόδιο έχει δύο όψεις: ή σε λυγίζει ή σε δυναμώνει», εξομολογήθηκε. «Η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερη καλλιέργεια, και η τηλεόραση θα μπορούσε να γίνει αγωγός ψυχής, όχι απλά διασκέδαση. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που πρέπει να αναδειχθούν, αλλιώς δίνεται η εντύπωση ότι όλοι είναι σκουπίδια».

Για την Αμερική και την κατάθλιψη, ανέφερε: «Η μεγαλύτερη μάχη μου ήταν η περίοδος της κατάθλιψης. Πέθαναν οι γονείς μου, ο γιος μου έφυγε από το σπίτι και όταν πήγα στην Αμερική δεν με ήξερε κανείς. Ήμουν συνηθισμένος να παίζω θέατρο συνεχώς και ξαφνικά έγινα ένα τίποτα. Το έζησα σαν σοκ και με κόστισε πολύ».

Ακόμη, αναφέρθηκε και στον γάμο του με τη Σοφία Μαριόλα, τονίζοντας ότι η απόφασή του δεν είχε ως στόχο να «κρύψει» προβλήματα, αλλά να χτίσει μια ουσιαστική σχέση.

«Δεν παντρεύτηκα για να αποφύγω τα προβλήματα. Στο γάμο μπαίνεις για να δώσεις, έχεις ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου και στον άλλον, πόσο μάλλον όταν έχεις διαφορά 25 χρόνων. Είναι και λίγο παιδί σου. Αλλιώς θα μπορούσα να συζήσω με τη Σοφία μια χαρά. Δεν παντρεύομαι για να παντρευτώ και να ξεφύγω απ’ τα προβλήματά μου και τη μαυρίλα», είπε ο ίδιος.

Τέλος, δεν παρέλειψε να κάνει και μια αιχμηρή αναφορά σε ένα κανάλι, αποκαλύπτοντας ότι τον είχε βάλει στη «μαύρη λίστα»: «Δεν το ένιωσα απλά, υπήρξα μαύρη λίστα σε συγκεκριμένο κανάλι, επειδή ήθελαν να προωθήσουν άλλους ανθρώπους στα σίριάλ τους. Μου το είπαν».

Govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: Η αποκάλυψη «βόμβα» για γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτη