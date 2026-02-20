Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, καλεσμένος στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action 24. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, από τη μάχη με την κατάθλιψη και τον πόνο για την απώλεια της μητέρας του, μέχρι τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα και τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Μιλώντας αρχικά για τον χωρισμό του, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε: «Είμαι ακόμα ερωτευμένος με την Σοφία, πάντα είμαι ερωτευμένος, την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Το ότι δεν μένουμε μαζί στον ίδιο χώρο και για πολύ πρακτικούς λόγους της είπα πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τον έρωτά μας, εσύ είσαι 35 κι εγώ 60. Όταν τη γνώρισα ήμουν 52, είχε διαφορά, γιατί αυτά τα 8 χρόνια θα είχα προλάβει βασικό μεγάλωμα του παιδιού. Και να μείνει έγκυος θα είμαι 61, 8 χρόνια μετά θα είμαι 70, δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Χριστούλης. Δεν είναι το ίδιο στα 52 με τα 60».

Και συνέχισε σε άλλο σημείο: «Τη βλέπω βγαίνουμε τρώμε λέμε τα μυστικά αλλά της είπα το παιδί είναι δική της απόφαση. Αν θα μείνεις χωρίς παιδί, είναι δική σου απόφαση. Αν ερωτευτείς ή ερωτευτώ είναι οκ. Όποιος βρει σύντροφο, φεύγει. Η φιλία, η αγάπη και ο έρωτας δεν φεύγει ποτέ. Πήρα την άδεια του Αλκιβιάδη για να παντρευτώ. Δεν θα έκανα τίποτα που να του χαλάσω έστω μια ρυτίδα στην ψυχούλα του».

H μάχη με την κατάθλιψη

Μιλώντας για την μάχη του με την κατάθλιψη, κάτι για το οποίο ο ηθοποιός έχει ανοιχτεί και στο παρελθόν, είπε: «Δεν περίμενα ότι θα πέσω σε κατάθλιψη. Ήμουν τόσο ενεργητικός που δεν το αντιλαμβανόμουν. Το κατάλαβα μόνος μου μια μέρα. Με όσο πάθος έζησα τη ζωή, με τόσο πάθος έζησα την κατάθλιψη 3 χρόνια, να κοιτάω το ταβάνι. Δεν έτρωγα, δεν έκανα μπάνιο, έλεγα στη Σοφία φύγε να γλυτώσεις, στην αρχή μου έλεγε ψέματα το κάνεις εσύ ήσουν η χαρά της ζωής. Από ό,τι κατάλαβα μετά ήταν ο θάνατος της μάνας μου που δεν πένθησα. Ήμουν ψυχρός, έλεγα δεν είναι η μάνα μου αυτή, την κάναμε την ταφή, ακόμα με πληγώνει, και μετά μπαίνω στη Φάρμα με κατάθλιψη αλλά την εξωτερίκευσα. Είπα να ξεφύγω να πάω στη φύση να είμαι με τα ζωάκια».

Τα οικονομικά προβλήματα

Τέλος, αναφερόμενος στην οικονομική του κατάσταση και την μετακόμιση, είπε: «Είμαι πάρα πολύ άνετος οικονομικά. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω, μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω, θα βάλω τα πράγματά μου σε μία αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω το νοίκι. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα… πάμπλουτος! Είμαι πάμπλουτος! Ξέρω ακούγεται παράδοξο, λέει «αυτουνού του έστριψε». Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά.

Κι άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου, εκεί πέρα βγάζεις λεφτά. Γιατί έκανα μια παράσταση, τον Καζαντζάκη, την Ασκητική. Δεν είχαμε φράγκο. Και λέω ψέματα στη Μαρία ότι έχω πάρα πολλά λεφτά, Μαρία. Δωσ’ μου το γιο, να τον πάω να σπουδάσει. Μου λέει λεφτά έχεις; Γνωστούς; Λέω τα πάντα έχω, μην ανησυχείς. Η αφελέστατη Μαρία (Γεωργιάδου), γιατί τέτοιοι άνθρωποι σοφοί είναι και πολύ αφελείς. Το πίστεψε, γιατί της το είπα εγώ με νικητήριο χαμόγελο» κατέληξε ο ηθοποιός.

govastiletto.gr -Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή»