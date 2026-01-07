Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση στην εκπομπή “Happy Day” την Τρίτη 6/1, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε στις προκλήσεις της καριέρας του. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως την περίοδο που μεσουρανούσε, υπήρχαν θεατές που τον επισκέπτονταν στο θέατρο με μοναδικό κίνητρο την εξωτερική του εμφάνιση και τις γυμνές του σκηνές, παραμερίζοντας το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα

«Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει. Γιατί σε βλέπουνε σαν πακέτο. ”Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα ‘θελα γρήγορα να πάω μαζί του”. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις αλλά δεν πήγαινα», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα με την οποία την αγαπούσα και ήμουνα πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Και ήμουνα πολύ πιστός. Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να ‘ρθει η Σοφία με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί. Δεν ήμουνα του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω. Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουνα παντρεμένος… Το δείχνανε. Όπως και πιθανόν… και οι άντρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακέψει λίγο ένα κομμάτι του ”εγώ” σου, όχι της ψυχής σου», συμπλήρωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούνε για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου ‘χει συμβεί και αυτό. Γιατί στο ”Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι” πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία. Αλλά πολύς κόσμος ερχότανε για να με δει γυμνό», αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

govastiletto.gr -Στράτος Τζώρτζογλου: Η αποκάλυψη «βόμβα» για γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτη