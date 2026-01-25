Η είδηση ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα πήραν την απόφαση να χωρίσουν έσκασε σαν «βόμβα». Μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει και παλαιότερα φήμες και δημοσιεύματα, ωστόσο, πολλοί πίστευαν ότι ήταν κρίση που ξεπερνιόντουσαν γρήγορα.

Τελικά, ο ηθοποιός ανακοίνωσε δημόσια το χωρισμό τους στο «Buongiorno». Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε συνεχίζουν να μιλάνε και να συναντιούνται, καθώς ο ένας αγαπάει πολύ τον άλλον.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στη Reallife και αναφέρθηκε σε όλη την αλήθεια πίσω από το χωρισμό, ο οποίος ήταν μια κοινή συνειδητή απόφαση και των δυο τους.

«Ο βασικός λόγος που παντρεύτηκα τη Σοφία δεν ήταν, όπως πολλοί πιστεύουν, η εξωτερική της ομορφιά αλλά το εσωτερικό της μεγαλείο. Το ήθος της είναι απαράμιλλο. Μόνο με της Μαρίας, της πρώην γυναίκας μου, μπορώ να το συγκρίνω», ανέφερε αρχικά με λόγια αγάπης και θαυμασμού.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Από την αρχή της σχέσης μας, που είχαμε πολύ έντονη επιθυμία ερωτική και οι δυο προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας που δεν μας επέτρεψε να αποκτήσουμε παιδί. Έπειτα από τρία χρόνια μπήκα εγώ σε κατάθλιψη. Είχε πεθάνει στο μεταξύ η μάνα μου και δεν έβλεπα το γιο μου καθόλου. Πολλές φορές της έλεγα “φύγε καλύτερα, φύγε, ρε Σοφάκι, φύγε γιατί σε αρρωσταίνω με την αρρώστια μου”».

«Στις διακοπές της είπα την μεγαλύτερή μου αλήθεια. Είμαι σε μια ηλικία που δεν νιώθω καλά ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και ηλικιακά για να κάνουμε παιδί. Κάποτε δεν με φόβιζε αυτό, ούτε πριν από πέντε χρόνια, πριν από την κατάθλιψή μου», εξομολογείται ο Στράτος Τζώρτζογλου και συμπληρώνει: «Πρέπει κανείς να πάρει απόφαση ζωής, όταν πρόκειται για ένα παιδί. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι 60 χρονών».

govastiletto.gr – «Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές»: Ο Στράτος Τζώρτζογλου μιλάει ανοιχτά για τον χωρισμό του