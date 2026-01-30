Καλεσμένος στο Happy Day βρέθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη νέα φάση στον γάμο του με τη Σοφία Μαριόλα. Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση να ζουν σε ξεχωριστά σπίτια, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης τους χωρίς όμως να έχουν πάρει διαζύγιο.

Σεβόμενος την επιθυμία της 35χρονης συζύγου του να κάνει οικογένεια, την προέτρεψε να πάρει τις αποφάσεις της, οδηγώντας τελικά στη συναινετική λύση του γάμου τους.

«Η αγάπη και η κορυφαία απόδοση του έρωτα έχει μέσα αντιφάσεις. Δεν είναι τα πράγματα άσπρα ή μαύρα. Το κάθε χρώμα έχει πενήντα αποχρώσεις. Ο ποιητής δηλαδή, εγώ, μιας και εγώ τα ξεκίνησα όλα αυτά, το Σοφάκι ακολούθησε, είναι το γεγονός ότι μπαίνεις σε μία σχέση, επειδή σου αρέσει ο άλλος, σωματικά, ψυχικά, διανοητικά. Για να παντρευτείς όμως, πρέπει να υπάρχει λόγος, να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή παιδί.

Όταν γνώρισα τη Σοφία τρελάθηκα τόσο πολύ από αγάπη για την καλοσύνη της ψυχής της, του μυαλού της, πέρα απ’ την εμφάνισή της που είναι εντυπωσιακή εννοείται, που ξεπέρασα το “πρόβλημα” ότι την περνάω 25 χρόνια. Ήξερα τι θα μου συμβεί, που θα λέγανε «ο μεγάλος με μια πιτσιρίκα» και τα λοιπά. Τα ήξερα. Και πιθανόν να μου έκανε και κακό στη σοβαρότητα με τον τρόπο που αντιμετωπίζω τη ζωή, τη δουλειά μου ή τους συνανθρώπους μου. Οπότε φάνηκα και λίγο χαζούλης, άντε ένας γεροντοέρωτας που τρελάθηκε με την πιτσιρίκα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η Σοφία είμαστε δύο παιδιά. Εγώ λόγω επαγγέλματος και λόγω φύσης, δηλαδή ήμουν πάντα αυτό που βλέπεις τώρα ήμουν και στα τρία μου» ανέφερε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«25 χρόνια διαφορά είναι πολλά. Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι. Και εγώ ήθελα οικογένεια πάρα πολύ. Αλλά ήμουνα 52 τότε. Οπότε έλεγα μέχρι τα… άντε δεν ξέρω πόσο καιρό θα ζήσει κανείς, κανείς δεν το ξέρει, μπορεί να φύγεις και τώρα ας πούμε και να τελειώνει η ιστορία. Αλλά περίπου υπολογίζεις ότι δεν έχω και πάρα πολλά… δηλαδή αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει είναι περισσότερα από αυτά που πρόκειται να ζήσω.

Στα 52 δεν το σκεφτόμουν. Και ήθελα. Επειδή όμως είχαμε ένα πρόβλημα υγείας στα τρία πρώτα χρόνια… και μετά, άλλα τρία η κατάθλιψή μου, έξι. Και δύο η σχέση στην αρχή πριν παντρευτούμε, οκτώ. Ξαφνικά αποφάσισα και την έβαλα κάτω τη Σοφία και της λέω «Σοφάκι, εγώ δεν με βλέπω πια τόσο να θέλω να μπω σε μία κατάσταση αγωνίας και άγχους το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί. Όχι να γεννηθεί. Γιατί τώρα έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Το πώς μεγαλώνει και θέλω το παιδί να έχει μπαμπά μέχρι και στα 25 του». Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Οπότε, χωρίς να θέλω ούτε να πενθολογήσω, ή να πω βαρύγδουπες δραματικές κουβέντες και τα λοιπά, της λέω «εσύ είσαι νέα και επειδή είμαστε και οι δύο ερωτευμένοι και αγαπιόμαστε, καλό είναι να αποφασίσεις χωρίς να σε επηρεάζω εγώ, γιατί όταν είμαστε σπίτι και γελάμε…». Δεν το αποφάσισε τόσο, μαζί πήραμε την απόφαση και θεώρησε ότι «ωραία, θα αλλάξω σπίτι» συμπλήρωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

