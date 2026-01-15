Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα πήραν την απόφαση να χωρίσουν, μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε ότι πρόκειται για ένα βελούδινο διαζύγιο, αλλά και ότι οι δρόμοι του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα έχουν χωρίσει από τον περασμένο Οκτώβριο.

«Πρόκειται για ένα βελούδινο διαζύγιο. Έχουν χωρίσει από τον Οκτώβριο και μένουν εδώ και καιρό χωριστά. Παρόλα αυτά όμως έχουν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Εξακολουθούν να αγαπιούνται πολύ», δήλωσε.

