Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που δεν πέρασε απαρατήρητη, λίγες μέρες μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα.

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα όσα κυκλοφορούν, έδωσε αφορμή για σχόλια και ερωτήματα σχετικά με την πραγματική κατάσταση της σχέσης τους.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι όλα είναι καλά, το περιεχόμενο της ανάρτησης άφησε ένα αίσθημα αμφιβολίας στους followers του.

Το βίντεο που δημοσίευσε εστιάζει στις σχέσεις όπου η ηρεμία και η συναισθηματική αυτονομία ενός άντρα μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τη σύντροφό του.

Το κείμενο αναφέρει πως όταν ένας άντρας είναι ήρεμος και συναισθηματικά αυτάρκης, γίνεται πιο δύσκολο να ελεγχθεί, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει ανασφάλεια στη γυναίκα.

Αυτή, σύμφωνα με το μήνυμα, μπορεί να αντιδράσει με κριτική ή συγκρούσεις, προσπαθώντας να υπονομεύσει τη χαρά του, επειδή η δική της αναταραχή γίνεται πιο εμφανής μπροστά στη γαλήνη του.

Govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει το χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα – «Πάλι βγήκαν οι γνωστές φήμες»