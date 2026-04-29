Στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, παίρνοντας θέση για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πρώην σύζυγό του. Ο δημοφιλής ηθοποιός σχολίασε την απόφαση της Σοφίας Μαριόλα να κινηθεί νομικά, αποστέλλοντας εξώδικη επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική της ζωή από τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τον χωρισμό τους.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος: «Δεν μου έχει έρθει ποτέ εξώδικο, είπε την αλήθεια η Σοφία. Δεν έχουμε μίσος, φθόνο, ζήλια».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφο για το εάν έχει βγει το διαζύγιό τους, ο ηθοποιός απάντησε: «Θα το αφήσω με ερωτηματικό για να έχουμε να τρωγόμαστε τις επόμενες εβδομάδες».

Θυμίζουμε το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι των Χανίων της Κρήτης. Πριν από λίγους μήνες οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ενώ πριν από το Πάσχα έγινε γνωστό πως η Σοφία Μαριόλα έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή.

Το δελτίο Τύπου που εστάλη από τον δικηγόρο της Σοφίας Μαριόλα, κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, αναφέρει:

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: Η πρώτη αντίδραση μετά το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα