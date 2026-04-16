Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος, την Πέμπτη 16 Απριλίου, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα και στα πρόσφατα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι σε σχέση με τον Απόστολο Ρομπόπουλο.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε φορτισμένος: «Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όσο και να το παίζεις άνετος, καμιά φορά πονάς. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Εντάξει, με τα χρόνια, μεγαλώνοντας, γίνεσαι πολύ συναισθηματικός. Όταν ήμουνα νέος, τα αντιμετώπιζα πιο εύκολα αυτά».

Ο ίδιος συνέχισε: «Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία, απ’ την αρχή της έλεγα να βρει έναν άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί την αγαπούσα και την αγαπάω ακόμα. Αλλά όταν το είδα δεν μπόρεσα».

Τέλος, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν επικοινώνησε με τη Σοφία Μαριόλα μετά το συμβάν, με τον ίδιο να απαντά: «Δεν θέλω τίποτα. Τέλος».