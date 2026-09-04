Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Τασούλα, και το βιβλίο που αφιέρωσε στη μνήμη της, εξηγώντας πως ήθελε να της αποδώσει τη θέση που της άξιζε στη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη του συγκίνηση, ξεσπώντας σε δάκρυα στον αέρα της εκπομπής.

«Το βιβλίο δεν ήταν για μένα. Ήταν για την Τασούλα. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σταθεί δίπλα σου και έχεις σταθεί δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και φεύγει και δεν έχει ενοχλήσει κανέναν, ούτε έχει βγει μπροστά. Τίποτα από όλα αυτά. Αθορύβως και πάντα ήσυχα χειριζόμουν την οικογένειά μου. Ήθελα να μιλήσω. Ένιωθα ότι κάτι δεν ήξεραν από μένα και κάτι δεν ξέραν πολύ περισσότερο για αυτήν. Δηλαδή δε θα είχε τη δυνατότητα η Τασούλα να πει αυτά για τον εαυτό της.

Ήθελα να δώσω στη γυναίκα μου μια θέση μέσα στη δική μου ιστορία. Ήθελα να το καταλάβουν ότι ακόμα και όταν δε βλέπουν κάτι δε σημαίνει δεν υπάρχει. Δηλαδή είμαι πάντα αυτού του ορατών τε πάντων και αοράτων και θεωρώ ότι και πρόσωπα που είναι ορατά σήμερα μπορεί να γίνουν και αόρατα στο σήμερα. Και πρόσωπα που θα γίνουν αόρατα έτσι κι αλλιώς μπορεί να σου είναι ορατά εσένα. Γιατί αυτά σου είναι απαραίτητα για να βιώνεις και να βγάλεις τις προσθέσεις σου και τις αφαιρέσεις σου με αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου» ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Το βιβλίο με δυσκόλεψε. Γιατί ερχόταν μια σκηνή, μπορεί να με έπιανε κλάμα μια ώρα και μετά δεν ήθελα να γράψω. Ήθελα δεκαπέντε μέρες να περάσει αυτό. Δεν τις ξεπερνάμε τις στιγμές. Τις στιγμές τις ξεπερνάει ο χρόνος και εμείς είμαστε καβάλα στον χρόνο. Δηλαδή πώς ένα άλογο τρέχει και εσύ είσαι αναβάτης θες δε θες και είτε κουνιέσαι είτε πέφτεις είτε γκρεμίζεσαι, το άλογο φεύγει και πρέπει να πας μαζί με το άλογο. Η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο είναι σχέση αλόγου με αναβάτη. Κάποια στιγμή ο χρόνος μπορεί να σε ρίξει κάτω, αλλά φεύγει. Αν δεν προλάβεις, δεν μπορείς να πας παραπέρα. Μπορεί να σε σύρει, αλλά δεν μπορείς να φύγεις από το άλογο. Εφόσον ζεις, ακολουθείς τον χρόνο» εξομολογήθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Το βιβλίο «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021 από τις εκδόσεις Διόπτρα και αποτελεί μια βαθιά βιωματική κατάθεση του Λάκη Λαζόπουλου για την κοινή ζωή του με τη σύζυγό του, Τασούλα.

Ο ίδιος ξεδιπλώνει αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, μιλώντας χωρίς ωραιοποιήσεις για τον έρωτα, τις δύσκολες στιγμές, τις απιστίες, τα ταξίδια και τις παραστάσεις, αλλά και για τη σκληρή μάχη της συζύγου του με τον καρκίνο και τελικά την απώλειά της. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σύνοψη του βιβλίου, πρόκειται για μια βιωματική ιστορία στην οποία «όλα είναι αληθινά».

Ιδιαίτερη θέση στην αφήγηση έχουν και τα γράμματα της Τασούλας, μέσα από τα οποία έρχονται στο φως πράγματα που είχαν μείνει ανείπωτα κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής.

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